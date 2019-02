Deel dit artikel:













Slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster grotendeels verwoest na brand Brand in een loods van Noblesse in Wijster (foto: Persbureau Meter)

In de fabriek van slachtafvalverwerker Noblesse aan de Ambachtsweg in Wijster heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed. Het vuur heeft een groot deel van het bedrijf in de as gelegd.





Grote brand

De brand brak rond 00.30 uur uit in fabriek ter grote van een voetbalveld, waar slachtafval wordt verwerkt. De vlammen sloegen al snel uit het dak en daarom werd snel opgeschaald naar een grote brand. Brandweerlieden probeerden te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere delen van het bedrijf en hadden om 05.15 uur het vuur onder controle.





Brandweerlieden zijn de hele nacht in touw geweest. "Inmiddels zijn de vlammen geblust", vertelt Dirk van Dijken van de Veiligheidsregio Drenthe. "Een groot deel van het bedrijf is verloren gegaan."



Extra metingen

De brandweer heeft afgelopen nacht metingen verricht naar schadelijke stoffen. Vandaag laat de gemeente Midden-Drenthe extra metingen doen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Van Dijken: "Zij kunnen meten of er in de neerslag van de rook schadelijke stoffen zitten."



Noblesse produceert onder meer bloedmeel en vleesmeel uit slachtafval van kippen. Omwonenden van drie woningen die in de rook lagen, zijn vannacht uit voorzorg ondergebracht in een hotel.