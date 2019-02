Directeur Noblesse na verwoestende brand: Dit is een groot drama

De grote brand bij slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster afgelopen nacht is een enorme tragedie voor directeur Gradus Meijering. "Het is een drama. De hele fabriek is afgebrand."

Vannacht werd Meijering wakker gebeld door een servicemonteur. "Hij vertelde mij dat er brand was uitgebroken in de fabriek. Ik ben er toen naar toe gegaan, maar ik mocht van de brandweer al niet meer bij het gebouw komen. Alles was al afgesloten."Noblesse Proteïns werd in 2009 opgericht. Drie jaar later werd de fabriek in Wijster geopend. In het bedrijf wordt onder meer bloedmeel en vleesmeel uit slachtafval van kippen geproduceerd.De aangeslagen Meijering gaat vandaag alle medewerkers informeren. Daarnaast zoekt hij contact op met de slachterijen waarmee Noblesse samenwerkt. "Samen zullen we op zoek moeten naar alternatieven waar zij hun slachtafval aan kunnen leveren. Wat we nu verder kunnen doen? Ik weet het niet. Vanwege instortingsgevaar mogen we niet meer in de fabriek komen."