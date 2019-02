Deel dit artikel:













De vijfde klasse F: Abrupt eind in Klazienaveen-Noord Coach Anne Christ spreekt zijn manschappen toe (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Het authentieke onderkomen van VEV (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis) Spelers van VEV zijn er klaar voor (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - De vijfde klasse F is ontwaakt uit een winterslaap. De eenmanscameraploeg van het tv-programma Onze Club ging voor de rubriek 'De vijfde klasse F' op visite bij VEV dat het in Klazienaveen-Noord opnam tegen SETA. Het treffen kende een verrassend eind.

Eest een beetje nieuws. Nog voor Kerst maakte de club bekend door te gaan met hoofdtrainer Anne Christ. "We gaan vol goede moed er tegenaan", verzekert Christ vlak voor de start van de terugronde in de vijfde Klasse F.



VEV, dat na terugtrekking een doorstart maakt, wil volgend jaar meestrijden om het kampioenschap. Christ: "Als alles een beetje bij elkaar blijft en iedereen kan spelen en trainen heb ik er alle vertrouwen in dat we dat gaan redden. Verschillende spelers hebben het in zich. Het moet er wel een beetje uitkomen."



Op bezoek: SETA uit Groningen. Na het eerste fluitsignaal startten de gasten beter, maar is het VEV dat op voorsprong komt door een goal van Mike Veldman. Een droge knal in de korte hoek is voldoende voor de 1-0.



Vlak voor rust maakt SETA op lelijke wijze gelijk. Oguzhan Altun zorgt ervoor dat beide competitiegenoten bij 1-1, en flinke portie wind, gaan rusten. Vlak na de pauze is het VEV dat even voor het noodlot toeslaat aan de leiding komt door Roan Arends.



Na zestig minuten spelen houdt de achillespees van de scheidsrechter ermee op. Terwijl de arbiter per brancard van het veld gaat, schudden spelers van VEV en SETA elkaar bij 2-1 de hand. Het resterende half uur moet nog gespeeld worden. Zorg voor later.