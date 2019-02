Deel dit artikel:













Automobilist gewond na duik in sloot bij Barger-Compascuum De automobilist eindigde met zijn auto in de sloot (foto: De Vries Media) De brandweer rukte uit, maar de bestuurder wist zelf uit zijn auto te klimmen (foto: De Vries Media) Waardoor de bestuurder van de weg raakte is niet bekend

Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de N379 bij Barger-Compascuum.

De bestuurder raakte met zijn auto naast de weg en eindigde in een sloot. Hij kon zelf uit zijn voertuig klimmen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.