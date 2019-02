Midden-Drenthe adviseert omwonenden Noblesse om vee binnen te houden

De gemeente Midden-Drenthe adviseert inwoners van het gebied tussen slachtafvalverwerker Noblesse en Wijster om dieren op stal te zetten en geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes te eten.

Afgelopen nacht brak er een grote brand uit bij het bedrijf. De fabriek moet als verloren worden beschouwd. Door de brand ontstond er veel rook. "Het is heel vervelend wat er is gebeurd", zegt Miriam Fokkema, woordvoerder van de gemeente Midden-Drenthe. "Voor Noblesse, alle medewerkers en de omwonenden."Afgelopen nacht deed de brandweer al metingen naar de luchtkwaliteit, daar kwam niets uit. Vandaag deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op verzoek van de gemeente Midden-Drenthe onderzoek in het gebied naar gevaarlijke stoffen. "We wachten nog op de resultaten hiervan", zegt Fokkema.Tot die tijd adviseert de gemeente om vee en hobbydieren binnen te houden. Groenten en fruit die niet zichtbaar verontreinigd zijn, kunnen beter eerst worden geschild of gepeld. Boerenkool kan beter niet worden gegeten. Fokkema: "We hebben overleg gehad met de GGD. Dit zijn standaard adviezen die we uit voorzorg geven."