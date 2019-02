Deel dit artikel:













Floor van Manen Drents kampioen dressuur Floor van Manen en Gregor bij de huldiging (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Floor van Manen pakte in het Hippisch Centrum Emmen voor eigen publiek de zwaarste Drentse dressuurtitel. De 21-jarige amazone won met ruime voorsprong de klasse ZZ-licht met haar paard Gregor.

Geschreven door Steven Stegen

Van Manen bouwde in de verplichte proef een beslissende voorsprong op. In het tweede onderdeel, de kür op muziek, slopen kleine foutjes, maar de titel kwam niet in gevaar. Op bijna drie procent achterstand eindigde Elviera Boverhof van rijvereniging Laarwoud uit Zuidlaren als tweede met haar paard Virginia.



Floor van Manen, die al meer dan tien jaar wordt begeleid door veelvuldig Drents kampioene Loes Corsel, is blij met haar titel. "Nee, ik had het niet verwacht. De eerste proef ging goed, maar in de kür mislukte een pirouette, maar m'n paard was goed in vorm, ik kon ontspannen rijden."



Stresskip

De kampioene noemt zich zelf een 'stresskip'. "Ik was heel blij dat m'n coach Loes Corsel aan de zijlijn stond, ze is echt mijn steun en toeverlaat, zeker op het mentale vlak, want ik kan soms best wat stress hebben. Ondanks dat ik best al veel ervaring heb komt er toch wel een stukje wedstrijdspanning om de hoek kijken. Ik wil het gewoon heel graag goed doen als ik in de baan ben."



De Drentse titel in de Z2-klasse ging naar Miriam Hollander van de rijvereniging Diever en haar Friese paard Kop Jansen Johnny Cash. Floor Vos van de RV Exloo werd tweede met Happy-Feet DFV.