Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kjeld Nuis valt buiten podium op 1500 meter bij WK Afstanden Kjeld Nuis wordt vijfde op het WK 1500 meter (foto:ANP/LUKAS BARTH-TUTTAS)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis is na een teleurstellende rit op de 1500 meter tijdens de WK Afstanden in Inzell als vijfde geëindigd. De schaatser van Team Jumbo-Visma zag zijn ploeggenoot Thomas Krol het goud pakken.

Krol zette in zijn rit een tijd van 1.42.58 op de klokken. Deze tijd was goed voor een ruime verbetering van het baanrecord. De Nederlander versloeg eveneens de Russische drievoudig wereldkampioen en topfavoriet Denis Yuskov in een rechtstreeks duel.



Nuis startte in de laatste rit tegen de Koreaan Min Seok Kim. De schaatser uit Emmen had weinig aan zijn tegenstander, die een paar maten te klein was. Bij de opening gaf Nuis al wat toe op de tijd van Krol, maar bij zijn tweede volle ronde kwam hij toch dichterbij. In de slotronde kon hij het tempo echter niet vasthouden en met een tijd van 1.43.600 kwam hij niet verder dan de vijfde plaats. Hij gaf ruim een seconde toe op de winnaar.



De Noor Sverre Lunde Pedersen eindige als tweede en Denis Yuskov als derde.