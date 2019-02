Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie was de Man of the Match tegen ADO Den Haag? Wie was de Man of the Match tegen ADO Den Haag? (Foto: Gerrit Rijkens)

In de eigen Oude Meerdijk heeft FC Emmen gewonnen van ADO Den Haag. De ploeg van trainer Dick Lukkien speelde met name in een eerste helft een sterke wedstrijd en houdt de drie punten in Emmen.





Veel Emmenaren speelden vandaag een puike pot tegen de Hagenezen. Maar er kan er natuurlijk maar eentje de beste zijn. Wie was jouw Man of the Match tegen ADO Den Haag?



Emmen kwam nog voor de rust op 2-0 na doelpunten van Alexander Bannink en basisdebutant Sven Braken. In de tweede helft wist ADO de stand weer gelijk te trekken, maar in de 88e minuut knalde Anco Jansen zijn ploeg naar de winst.Veel Emmenaren speelden vandaag een puike pot tegen de Hagenezen. Maar er kan er natuurlijk maar eentje de beste zijn. Wie was jouw Man of the Match tegen ADO Den Haag?