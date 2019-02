Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Anco Jansen vuurt FC Emmen naar 3-2 zege Anco Jansen viert feest na zijn geweldige uithaal, de 3-2 tegen Den Haag (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen was het helemaal kwijt in de tweede helft en leek de comfortabele 2-0 voorsprong tegen ADO Den Haag helemaal te verspelen. Maar dat voorkwam Anco Jansen. Met een kanonskogel schoot de captain FC Emmen vlak voor tijd naar een 3-2 zege

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de overwinning stijgt FC Emmen naar de veertiende plaats in de eredivisie met 24 punten uit 21 duels. De Drentse club passeerde door de zege Excelsior en SC Heerenveen.



IJzersterk begin

FC Emmen startte furieus tegen de club uit de residentiestad en kwam binnen zes minuten op 1-0. Een diepe bal van Stef Gronsveld werd uitstekend binnen getikt door Alexander Bannink. Het was voor de aanvallende middenvelder zijn vierde treffer van het seizoen.



Via basisdebutant Sven Braken en opnieuw Alexander Bannink kreeg de thuisclub prima kansen op 2-0, maar Braken schoot naast en Bannink zag zijn inzet net op tijd gered worden door Den Haag-verdediger Dion Malone.



De 2-0

In de 24e minuut schoot Braken zijn tweede kans wel binnen. De aanvaller kreeg de bal op een presenteerblaadje van Caner Cavlan, die op de achterlijn de treuzelende Malone afroefde: 2-0.



Genadeklap

Den Haag had geen antwoord op het spel van Emmen, dat vroeg stoorde en achterin met een andere basisdebutant - Andrej Lukić - de zaken prima onder controle had. De 3-0 hing eerder in de lucht dan de aansluitingstreffer. Kansen op die derde treffer kreeg Emmen ook voldoende, maar captain Anco Jansen schoot in kansrijke positie net naast en Braken mikte vlak voor rust veel te hoog.



Kwijt

Wat Emmen in de eerste helft deed, lukte na rust niet meer. ADO Den Haag, dat in de rust twee keer wisselde, groeide in de wedstrijd. Aanvankelijk leverde dat nog geen echt gevaar op, maar het werd meer en meer duidelijk dat het nog een lastige middag zou worden voor FC Emmen. Dat werd helemaal duidelijk toen de derde Haagse invaller, John Goossens, de bal in de rebound achter Kjell Scherpen schoot: 2-1.



ADO Den Haag rook bloed en ging op jacht naar de gelijkmaker. Die viel zo'n tien minuten voor tijd. Sheraldo Becker, met zijn eerste goede actie, legde de bal heerlijk op het hoofd van Thomas Necid: 2-2.



Anco Jansen

Den Haag dacht aan meer, maar Emmen rechtte haar rug. Dankzij invallers Luciano Slagveer, Reuven Niemeijer en Jafaer Arias kwam er in de slotfase weer meer overtuiging bij de thuisclub. De eerste kans op een nieuwe voorsprong was voor Slagveer, maar zijn kopbal ging naast.



De tweede kans kwam twee minuten voor tijd, al was dat eigenlijk niet eens een kans. Het was Anco Jansen die vanaf zo'n 25 meter schitterend uithaalde en de Oude Meerdijk in vuur en vlam zette: 3-2.



Later meer...