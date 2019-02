Omwonenden zijn vertrouwen kwijt na brand bij Noblesse

“Wat ik vertrouwen moet, dat weet ik niet meer.” Dat zegt Henk Fikkert. Hij woont met zijn familie op een paar honderd meter van Attero en de zaterdagnacht afgebrande slachtafvalverwerkingsfabriek Noblesse Proteïns en voelt zich niet meer veilig.

Fikkert wil zo snel mogelijk een gesprek met burgemeester Mieke Damsma.Zaterdagnacht werden Fikkert, zijn drie dochters, twee schoonzonen en kleinkinderen door de politie geëvacueerd. De boerderij stond vol in de rook van de brand . Zondagmiddag mocht hij terug, vertelde een gemeenteambtenaar.“Ik zei 'is dat niet wat te gemakkelijk?'. We moeten zelf kijken of er nog roetdeeltjes zijn en we moeten luchten. Dan zal het, tussen haakjes, veilig zijn. Waarschijnlijk zal er toch wel iets in die rook zitten dat niet helemaal veilig is. Je kunt het nog steeds ruiken", zegt Fikkers.Er zijn in de afgelopen jaren te veel dingen gebeurd in Wijster die hem verontrusten. Zo was er in 2014 de alles verwoestende brand bij CH Energy. De fabriek was net bedrijfsklaar en zou vetten in brandstof omzetten.In september was er een grote brand bij Attero en in januari was er opnieuw. Nu komt daar ook de brand bij Noblesse Proteïns bij. Ook deze fabriek wordt als verloren beschouwd."Ik maak me wel zorgen, maar ik weet het niet. Misschien maak ik me nog wel het meest zorgen om mijn kleinkinderen." Fikkert zou graag zijn bedrijf willen verplaatsen, maar dat lukt vooralsnog niet. De vervuiling van de landerijen kan in elk geval niet goed zijn, zo denkt hij, nu er zo veel branden zijn geweest. Fikkert: “Het is wel heel frappant. Als je een film wilt maken, dan past dit er wel in."Veel meer wil Fikkert er niet over zeggen, maar zorgen heeft hij wel. Hij wil zich pas echt uitspreken als duidelijk is wat er uit het onderzoek van het RIVM komt. "Maar ik voel me soms wel in de steek gelaten door de politiek."De politie heeft laten weten voor nu in ieder geval geen aanleiding te zien om onderzoek te doen. Dat ligt volgens de politie in principe vanaf nu bij de verzekering.