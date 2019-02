Deel dit artikel:













Alcides in de lift na zege op Silvolde Alcides won met 2-0 van Silvolde (foto: RTV Drenthe/ Dennis Weitering)

VOETBAL - Alcides heeft zondagmiddag voor eigen publiek met 2-0 gewonnen van Silvolde. Hierdoor maakt de ploeg van trainer Wilko Niemer vandaag een goede stap richting lijfsbehoud. Door deze overwinning stijgt Alcides naar de zesde plaats in de Hoofdklasse A, ten koste van stadsgenoot MSC.

Geschreven door Dennis Weitering

Scherper

De wedstrijd begon onrustig. Beide teams wisten de bal niet lang in hun bezit te houden. Er waren ook nog geen grote kansen het eerste halfuur. Wat kleine kansjes over en weer, maar daar bleef het bij. Alcides was wel scherper in de beginfase dan de Gelderse bezoekers maar de echte kansen bleven uit.



Na ruim een halfuur spelen werd de wedstrijd gestaakt wegens een blessure bij één van de assistent-scheidsrechters. Er moest een nieuwe assistent-scheidsrechter komen en dit resulteerde in een stillegging van ongeveer twintig minuten. Tijdens die onderbreking bleef ook Bjorn Rellum geblesseerd achter.



IJzerman

Nadat de wedstrijd werd hervat na de korte onderbreking, leek Silvolde hier het beste mee om te gaan. Zij creëerden drie grote kansen in de resterende tien minuten van de eerste helft. Kelvin Meijer wist voor een nagenoeg open Alcides-doel niet te scoren. Vlak daarna verzuimde Rick Bouwmeister om een 1-op-1 kans te benutten, door een goede redding van Alcides-doelman IJzerman.



Ischa Krosse kreeg vlak voor rust nog een grote kans om de score te openen, maar ook hij stuitte op IJzerman, die een prima wedstrijd keepte. Alcides mocht gezien deze laatste fase van de eerste helft het minst klagen met de 0-0 ruststand.



Score geopend

Het begin van de tweede helft was een stuk beter en aantrekkelijker dan het begin van de eerste helft. Meer goed voetbal en meer kansen, met name voor Alcides. Pas na ruim een uur spelen werd de score geopend door Frank Fokke. Een cornerbal die lang onderweg was kwam bij de tweede paal terecht en daar stond Fokke om de bal in te koppen.



Na dat doelpunt begonnen beide ploegen slordiger te voetballen. Veel onnodig balverlies van beide kanten. Een kwartier voor tijd kwam Alcides op een 2-0 voorsprong. Jermaine Wobbes draaide knap weg bij zijn directe tegenstander en tekende met een bekeken schuiver voor zijn elfde doelpunt van dit seizoen en de beslissing in de wedstrijd.



In deze aantrekkelijke wedstrijd die veel blessures en oponthoud kende hebben de bezoekers uit Silvolde zichzelf misschien wat te weinig beloond, zij zagen vaak doelman Alcides-IJzerman beslissend ingrijpen bij grote kansen.



Door de zege staat Alcides op de zesde plaats in de Hoofdklasse A. De ploeg heeft 27 punten uit 18 wedstrijden.