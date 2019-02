Deel dit artikel:













Auto boort gapend gat in woning Nieuw-Dordrecht De auto ramde het huis met hoge snelheid (Foto: De Vries Media) Er zit een gapend gat in de voorgeven (Foto: De Vries Media) De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto bevrijd (Foto: De Vries Media) Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren (Foto: Van Oost Media)

Bij een zwaar verkeersongeluk in Nieuw-Dordrecht is een huis zwaar beschadigd. Een auto knalde met hoge snelheid tegen de woning, die daardoor flinke schade opliep.

Het ongeluk gebeurde aan de Bladderswijk Oostzijde. De brandweer heeft de automobilist uit de auto bevrijd en is volgens de politie ter plaatse met de schrik vrijgekomen.



In de voorpui van de woning zit een gapend gat, maar wonder boven wonder vielen er in het huis geen gewonden. Wel zijn de bewoners, waaronder een baby, naar het ziekenhuis gebracht voor een check. De brandweer is de woning aan het stutten.



Ook de auto raakte zwaar beschadigd door het ongeluk. Er is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.