Uitslagen zondagvoetbal

VOETBAL - Doordat de temperaturen weer ruim boven het vriespunt lagen en de sneeuw was opgegaan in regen kon er dit weekend weer volop gevoetbald worden op de Drentse velden.

De uitzending van Onze Club

In de Hoofdklasse A nam Alcides hiervan gebruik om de zesde plaats in de ranglijst over te nemen na een thuiszege op Silvolde en VAKO wist de derby tegen SVZ in het voordeel te beslissen. Ook waren er verliezers, want Hoogeveen leed in de Hoofdklasse A een zure nederlaag en ook Nieuw Buinen ging de 1e klasse F met ruime cijfers door het stof.Benieuwd hoe jouw favoriete club vandaag heeft gespeeld? Hieronder vindt u alle uitslagen van het zondagvoetbal: