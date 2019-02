Matchwinner Jansen: Deze was voor Nicklas Pedersen

VOETBAL - Niet voor het eerst sinds zijn komst naar FC Emmen pakte Anco Jansen zijn verantwoordelijkheid. Bij de stand van 2-2 vlak voor tijd had de captain veel opties om de bal af te spelen, maar Jansen besloot om zelf te schieten. En hoe? Als een granaat sloeg de bal in achter de kansloze Robert Zwinkels.

Anco Jansen vuurt FC Emmen naar 3-2 zege

"Als je met 3-0 voorstaat zou je op die positie niet gaan schieten, maar gelukkig deed ik dat nu wel", aldus Jansen."Ik weet niet of er frustratie in het schot zat, maar het is natuurlijk duidelijk dat ik niet heel tevreden was over onze tweede helft. Onze eerste helft was geweldig en de beste van dit seizoen", vervolgt de aanvoerder.De goal en ook de zege draagt Jansen op aan Nicklas Pedersen, de onfortuinlijke aanvaller die deze week zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. "Je weet dat dit kan gebeuren en dus weet je wat voor een drama dit is voor hem. Bij deze draag ik de goal en de zege dan ook op aan Nicklas."