Kansvol MSC niet succesvol tegen koploper

VOETBAL - MSC is er in de Hoofdklasse A niet in geslaagd om koploper RKZVc te verrassen. De Meppelers kregen genoeg kansen, maar trokken uiteindelijk in 4-2 toch aan het kortste eind.

Hierdoor zakt de ploeg van trainer Berry Zandink naar de zevende plaats op de ranglijst.De thuiswedstrijd tegen RKZVC werd nog met 5-2 gewonnen en ook in de uitwedstrijd kreeg MSC genoeg kansen. Desondanks kwamen de zwart/witten op een 2-0 achterstand door slordig balverlies in de opbouwende fase. Vlak voor rust kwam MSC uit twee dode spelmoment wel terug in de wedstrijd. Remco Hof trof het net en de gelijkmaker van Jim Veltmaat begon als een voorzet uit een vrije bal, maar werd door de wind over de keeper heen gedragen.Na de rust kwam RKZVC sterker uit de kleedkamer dan MSC. De thuisploeg kreeg enkele 1-op-1 kansen voor het doel van de Meppelers, maar keeper Raimon Benjamins hield zijn ploeg op de been. Toen RKZVC een penalty niet wist te benutten, voelde MSC weer kans te kunnen maken, maar de getergde spits van de thuisploeg forceerde niet veel later met een mooie actie de 3-2. Door vervolgens risico te nemen in de verdediging liep MSC niet veel later tegen de beslissende 4-2 op.“We waren best goed aan het voetballen, maar we konden geen score maken uit een open spelsituatie,” geeft Zandink aan. “Na dit verlies moeten vooral naar onszelf kijken want we hebben teveel kansen niet benut.”