VAKO wint derby na breuk met trainer

VOETBAL - VAKO verbrak in aanloop naar de wedstrijd tegen SVZ de samenwerking met trainer Arnold van der Kooi. Dat feit weerhield de ploeg uit Vries er niet van een leuk potje voetbal bij de buren in Zeijen te spelen. De bezoekers wonnen de derby terecht met 0-2.

En dat zijn drie belangrijke punten voor VAKO, dat vandaag onder leiding van interim-trainer Willem Heeling stond. De club bungelt onderaan in de derde klasse B, maar dat was geen reden voor het vertrek van Van der Kooi. Volgens het bestuur was er niet langer een klik tussen de trainer en spelersgroep.Lees ook: VAKO en trainer Arnold van der Kooi per direct uit elkaar Het leek wel alsof het vertrek van Van der Kooi VAKO vanmiddag deed opbloeien. De eerste helft was absoluut voor de gasten, die veel kansen kregen om de score te openen. De grootste kans viel in de elfde minuut. Via een corner werd de bal door Rolf van Wijk tegen de paal getikt.Het publiek moest na die kans nog even wachten op de openingstreffer. Daarmee deed VAKO zichzelf tekort. De ploeg had zichzelf al veel eerder kunnen belonen voor het vertoonde spel. In de 44e minuut gaf de arbitrage iets te gemakkelijk een vrije bal aan VAKO. Rob Liewes zette de bal op maat voor en via captain Patrick Steenbergen vloog de bal prima binnen.Na de thee ging de knop om bij SVZ. De thuisclub was in de eerste helft nauwelijks op aanvallende activiteiten te betrappen, maar werd in de tweede helft een fase de bovenliggende partij. De elf van trainer Roland Beuvink creëerden kansen op de gelijkmaker. Inzetten van onder meer Mark Ybema en Avner Leijdelmeyer vlogen over. Ook het keeperswerk van Cas van de Wijst hield VAKO deze fase overeind.Het leek wel of VAKO het opgeleefde SVZ even liet uitrazen. De gasten werden in de laatste tien minuten weer wakker op het druilerige veld in Zeijen. In blessuretijd ontbrak de communicatie in de defensie van SVZ, waardoor keeper Jasper Dieden de bal volledig miste en veel te ver uit zijn doel stond. Jim Imminga kon gemakkelijk profiteren en dribbelde rustig en beheerst naar het doel. Hij tikte VAKO naar 0-2 en besliste daarmee de wedstrijd.