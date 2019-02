Comeback Hoogeveen niet beloond met punten

VOETBAL - Op bezoek bij Fortuna Wormerveer heeft Hoogeveen een sterke comeback niet kunnen verzilveren. De voormalig koploper van de Hoofdklasse A strandde tegen de middenmoter bij 4-3.

De uitzending van Onze Club

Hoogeveen staat nu vierde in de ranglijst op vijf punten achterstand van de koploper RKZVC.“De eerste twintig minuten was er maar één team aan het voetballen en dat waren wij,” was trainer Nico Haak stellig. “Vervolgens maakt onze keeper een kapitale blunder. Hij schat een vrije bal verkeerd in, denkt dat ie naast gaat en trekt zijn arm terug. Normaal gesproken had hij zo’n bal gemakkelijk kunnen hebben.”Door de onverwachte 1-0 achterstand raakt Hoogeveen ontdaan door een goede aanval van Fortuna kwam de thuisploeg op 2-0. Een persoonlijke fout in de verdediging van Hoogeveen zorgde er vervolgens voor dat ook de 3-0 binnenviel. Dit was tevens de ruststand.In de rust greep Haak rigoureus in. Hij wisselde drie verdedigers voor aanvallers om op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer. Daniël Manning, Resmon Roemahlewang en Saber Hendriks werden in het veld gebracht.Deze keuze betaalde zich gelijk uit. Hendriks bracht zijn ploeg al snel terug in de wedstrijd met twee treffers en Manning maakte in de 82e minuut de gelijkmaker. Daarmee leek Hoogeveen de tegenstander op de knieën te hebben.Drie minuten later is het echter Fortuna dat met een van richting veranderde bal de winnende treffer weet binnen te werken. “Dat is erg zuur. Het was nauwelijks een kans, maar omdat de bal vervelend van richting veranderde rolde hij er zo in. Uiteindelijk nekken onze persoonlijke fouten ons gewoon en is dit verlies aan ons verwijtbaar, maar ik ben trots op hoe de jongens zich hebben terug gevochten en dat nemen we mee naar volgende week.”