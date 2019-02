Deel dit artikel:













Teleurstellend SVBO verliest van WVV SVBO gaat onderuit tegen WVV (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - SVBO heeft voor eigen publiek verloren van WVV. Een doelpunt van Jessy Veit deed de ploeg uit Barger-Oosterveld in de tweede helft de das om: 0-1.

Geschreven door Ger Hensen

Door de nederlaag zakt SVBO een plek op de ranglijst in de eerste klasse F. De equipe van trainer Marc Hegeman staat nu vijfde. Over een week speelt SVBO een uitwedstrijd tegen koploper SWZ in Sneek.



Zeer matig

SVBO kwam in het duel met WVV zeer matig voor de dag. In de eerste helft dook alleen Dylan Wessels een keer namens de thuisclub op voor het doel van de Winschoters. Zijn inzet was echter te slap om keeper Serkan Akbas te verrassen. WVV was vaker gevaarlijk en kwam via Jessy Veit dicht in de buurt van de openingstreffer. Zijn diagonale schot belandde tegen de paal.



0-1

In de tweede helft wist SVBO zich te verbeteren, maar een goal bleef uit. Onder meer Ronald Gerdes, Dylan Wessels en Roy Jagt waren onzorgvuldig in de afwerking. WVV sloeg na de hervatting wél toe. Uit een prachtige pass van Martijn Drent prikte Veit de bal langs doelman Lennon Ebeltjes: 0-1.



Buurke

Bij WVV deed Jeroen Buurke in de slotfase mee als invaller. De spits kwam eerder dit seizoen twee wedstrijden voor de Groningers in actie terwijl hij niet speelgerechtigd was. Na herhaaldelijk aandringen van zijn oude club Nieuw Buinen oordeelde de KNVB vorige maand dat die twee duels overgespeeld moeten worden.