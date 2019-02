VKW mengt zich in titelrace dankzij 200e goal Anjo Willems

VOETBAL - Het leek er lange tijd op dat VKW uit Westerbork maar een punt over zou houden aan de wedstrijd tegen nummer dertien Noordster, maar vijf minuten voor tijd scoorde wie anders dan Anjo Willems de 0-1.

Het was voor Willems, die doeltreffend uithaalde op aangeven van Onder 19-speler Matthijs Kanon, zijn tweehonderdste treffer in de hoofdmacht van VKW.''Na die goal van ons, waren de spelers van Noordster op en leeg'', vertelt VKW-trainer Bas Nibbelke. ''Wij waren beter, dus deze overwinning is naar mijn mening verdiend.''Door de overwinning heeft VKW 26 punten uit 13 duels. Daarmee hebben de Börkers twee punten minder dan koploper SWZ, dat ook nog een duel meer heeft gespeeld.GOMOS zorgde vanmiddag in eigen huis voor een stunt door koploper SWZ te verslaan. De ploeg van trainer Wim Bakering won door een late goal van Roy Slachter, die met een prachtig afstandsschot matchwinner werd. De club uit Norg zet hiermee de stijgende lijn door in de eerste klasse F, nadat het vorige week van directe concurrent SC Stadspark won.GOMOS staat nu achtste met 17 punten uit 12 duels.Nieuw Buinen heeft zondagmiddag ongenadig klop gekregen van SC Stadspark. De ploeg van trainer Herman Scherpen moest lang wachten op de hervatting van de competitie na de winterstop, nadat de afgelopen drie weken elke wedstrijd van Nieuw Buinen werd afgelast.Nieuw Buinen kwam al vroeg met tien man te staan na een rode kaart voor Nick Berends. Vanuit de vrije trap die volgde, werd direct de 1-0 gemaakt. "Nadat de 2-0 in het net lag, zag je al dat de koppies gingen hangen'', vertelt interim trainer Jochem van Sleen. "Als het 3-0 staat in de rust, probeer je nog die wedstrijd om te buigen, maar de 4-0 was de nekslag voor ons.''Uiteindelijk schoot Romario Tjong a Sie de club uit Groningen, met een in de laatste zeven minuten gescoorde loepzuivere hattrick, naar 8-0. ''Het mankement van deze spelersgroep is het incasseren van tegenslagen, daar werken wij als trainers nu hard aan'', vertelt Van Sleen nuchter. ''Volgende week staan wij er gewoon weer en gaan wij alles geven voor die drie punten.''De nummer twee, vv Emmen, kon op vreemde bodem niet winnen. In een bloedeloze wedstrijd tegen GAVC wisten beide ploegen niet te scoren. Emmen heeft dus niet optimaal kunnen profiteren van het verlies van titelconcurrent SWZ en blijft tweede met 27 uit 13 wedstrijden.