Leyla McCalla maakt, als celliste, deel uit van de Carolina Chocolate Drops. Een rootsband uit North-Carolina. Maar ze maakt daarnaast ook soloalbums. The Capitalist Blues’ is het derde album van deze singer-songwriter en multi-instrumentalist.

Muzieklijst Harry's Blues zondag 10 februari 2019

Het album is vooral geïnspireerd op het verdeelde sociaal-politieke klimaat in de Verenigde Staten en de liedjes gaan over de psychologische en emotionele effecten van het leven in een kapitalistische maatschappij.