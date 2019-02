Deel dit artikel:













Jasper Iwema net naast podium op EK IJsspeedway Jasper Iwema raakte in Ufa net buiten het podium (foto: Archief RTV Drenthe)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen is er in het Russische Ufa net niet in geslaagd om het podium van het EK IJsspeedway te behalen. De Drent eindigde als vierde nadat hij een run-off om de derde plaats tegen de Duitser Luca Bauer verloor.

A-Finale

Iwema eindigde het EK vorig jaar nog als zesde en op de eerste dag in Ufa was de coureur uit Hooghalen terug te vinden op de vijfde positie. Eén van de favorieten, Dmitry Solyannikov, kende zondag echter een slechte dag en viel uit de top van het klassement.



Iwema won zondag twee heats en eindigde drie keer als tweede. Hij plaatste zich voor de A-finale met de Russen Sergey Makarov en Ivan Chichkov en de Duitser Luca Bauer. Hierin eindigde Iwema als derde, waarbij hij Bauer achter zich hield.



​Run-off

Makarov werd na de finaleoverwinning tot kampioen gekroond en door de derde plaats kwam Iwema op een gelijk puntentotaal met Bauer. Hierdoor moest de Drent een extra run-off rijden om te bepalen wie er op het podium mocht plaats nemen. In deze wedstrijd moest Iwema echter zijn meerdere erkennen in de Duitser.