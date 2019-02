Onderzoek naar brand Noblesse gaat dagen duren

Het onderzoek naar de brand bij slachtverwerker Noblesse in Wijster gaat nog dagen duren. Het is volgens de directeur van het bedrijf nog te onveilig om het afgebrande pand te betreden.

Het blijft dus nog even onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie zag geen redenen om zelf onderzoek te doen. Dat is nu aan de verzekeringsmaatschappij.Inmiddels is de verzekeraar langs geweest, zegt directeur Gradus Meijering van Noblesse, maar omwille van de veiligheid kunnen onderzoekers nog niet naar binnen. "Zodra het kan gaan we kijken wat de schade is en wat we kunnen doen om alles zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen", aldus Meijering.Noblesse is van plan het bedrijf snel te herbouwen op dezelfde locatie. Momenteel is het bedrijf op zoek naar oplossingen voor slachthuizen hun slachtafval naartoe kunnen brengen.Noblesse Proteïns werd in 2009 opgericht. Drie jaar later werd de fabriek in Wijster geopend. In het bedrijf wordt onder meer bloedmeel en vleesmeel uit slachtafval van kippen geproduceerd.Veel inwoners van Wijster en Drijber zijn niet blij met de fabriek vanwege stankoverlast. Zij hebben hier meerdere malen actie tegen gevoerd.