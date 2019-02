Dick Lukkien: Ik zeg niet tegen Anco wat hij niet moet doen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien was natuurlijk blij met de late winnende goal van Anco Jansen, maar had toch graag gezien dat zijn elftal eerder afstand had genomen van ADO Den Haag.

Nagenieten van FC Emmen - ADO Den Haag

"Ik vond ons in de eerste helft echt goed spelen en als we echt effectief waren geweest, was het bij rust 4-0 of 5-0 geweest."Lukkien vervolgt: "In de tweede helft hebben we ons te veel gericht op het verdedigen. Dat moet je nooit doen, al speelde Den Haag ook een stuk beter dan voor rust.""Gelukkig hebben wij Anco Jansen en ik heb al vaker gezegd dat ik dolblij ben met hem. Tegen Anco zeg ik niet wat hij niet moet doen. Hij is een intuïtieve speler, die we juist daarin moeten voeden. De goal die hij maakt is natuurlijk gewoon weergaloos."