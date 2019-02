Deel dit artikel:













Dag van de waarheid voor ziekenhuiszorg in Drenthe Er komt vandaag meer duidelijkheid over de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe (archieffoto: RTV Drenthe)

Welke kant moet het op met de ziekenhuiszorg in Drenthe en Oost-Groningen? Op die vraag gaan de ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars vandaag antwoord geven. Vanaf 12.30 uur presenteren ze in Assen een gezamenlijk plan voor de toekomst.

Geschreven door Steven Stegen

Het kernteam, bestaande uit de ziekenhuisorganisaties Treant Zorggroep, Ommelander Ziekenhuis en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe (HZD) en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis, werkt samen met een extern bureau al maanden aan het plan. De partijen laten weten dat veranderingen alleen succesvol kunnen worden als huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars er samen voor gaan.



Het blijft tot vanmiddag onduidelijk welke keuzes de partijen willen maken en wat de gevolgen zullen zijn voor de ziekenhuizen in Assen, Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. De veranderingen in de zorg zullen naar verwachting de meeste gevolgen hebben voor de streekziekenhuizen. Huisartsen werken steeds meer samen, lokale gezondheidscentra, zoals in Coevorden en Valthermond, zijn in opkomst. Tegelijk neemt de meer specialistische zorg een steeds grotere vlucht.



Strengere eisen

En dan zijn er de steeds strengere eisen die aan ziekenhuizen en artsen worden gesteld. Ze moeten steeds meer behandelingen uitvoeren om hun expertise verder door te ontwikkelen. Daarvoor zijn meer patiënten nodig. Concentratie van zorg is daardoor onvermijdelijk.



Tegelijk neemt de vraag naar zorg toe, vergrijst de bevolking en komen er nieuwere en duurdere technieken. Om te voorkomen dat zorgpremies verder oplopen moet er efficiënter gewerkt worden. Dit alles maakt dat streekziekenhuizen minder vaak een compleet palet aan zorg aanbieden.



'Ziekenhuis Hoogeveen moet inleveren'

De kans lijkt groot dat de kerngroep vandaag maatregelen gaat aankondigen waarbij nog meer dan nu een taakverdeling per ziekenhuis ontstaat. Insiders verwachten dat met name de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal zullen moeten inleveren. Eerder werd in het Bethesda en Refaja al de verloskunde gesloten. Vandaag wordt mogelijk ook meer duidelijk over het op termijn realiseren van een nieuw centraal gelegen ziekenhuis voor meer specialistische zorg.



Via onze website en via een liveblog doen we vanaf 12.00 uur verslag van de presentatie van de ziekenhuisplannen.