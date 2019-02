Deel dit artikel:













Politie Assen houdt met getrokken pistolen man met vuurwapen aan De man werd aangehouden en meegenomen voor verhoor (Foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

De politie heeft in Assen in de nacht van zaterdag op zondag een 42-jarige man aangehouden omdat hij een vuurwapen op zak had.





De agenten wisten de man aan te houden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Het vuurwapen is door de politie in beslag genomen.



Dat gebeurde in de IJsselstraat in de wijk Pittelo. De agenten benaderden de man met getrokken pistolen. Dat deed de politie omdat de man mogelijk vuurwapengevaarlijk zou zijn.