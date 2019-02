Deel dit artikel:













Geslachte reeën gevonden bij Zuidwolde De reeën werden volledig geslacht gevonden (Foto: Freenatureimages/Luc Hoogenstein)

Een wandelaar heeft vanmiddag een afgeslachte ree gevonden in natuurgebied het Zwarte Gat bij Zuidwolde. Het is al de tweede keer in een week tijd dat er in het gebied een toegetakeld karkas van een ree is gevonden.





De daders hebben in beide gevallen het vlees meegenomen en de kop en ingewanden achtergelaten. De politie is ingelicht, maar er is niet duidelijk of er al onderzoek heeft plaatsgevonden.



Mogelijk zijn er stropers actief, maar ook gewone jagers laten soms delen van afgeschoten dieren achter. Het zogeheten ontweiden wordt gedaan om te voorkomen dat het vlees vanuit de ingewanden bederft en omdat slachtafval weer voedsel is voor andere dieren. Jagers horen dan de kop wel mee te nemen. De ree werd dit keer gevonden op de Zuiderweg tussen Kerkenveld en Zuidwolde. Vorige week vond een wandelaar ook al een dode en geslachte ree, schrijft De Wolder Courant