Slechtziende supporters willen blindentribune bij FC Emmen De slechtziende Jan Wolters geniet van FC Emmen en hoopt dit op termijn op een speciale blindentribune te kunnen doen (foto: RTV Drenthe/ Josien Feitsma)

Voor fans van FC Emmen, die blind of slechtziend zijn, moet een aparte tribune komen. Dat vinden Stichting Naoberschap United en Visuele Lotgenoten groep Emmen en omstreken. Bij verschillende stadions bestaat al een dergelijke ‘blindentribune’. De partijen hopen dat De Oude Meerdijk in Emmen snel volgt.

Geschreven door Josien Feitsma

"We kunnen de gewone tribune niet op, dat is echt levensgevaarlijk", vertelt Jan Wolters, initiatiefnemer van het project. "Er zijn mensen bij die een evenwichtsstoornis hebben, we zijn visueel beperkt, maar er zijn ook mensen bij die helemaal blind zijn. Ik zou dan niet graag die verantwoordelijkheid hebben over de tribune. Het allerbeste is om ons in de dug-out te plaatsen, daar een aantal stoelen neer te zetten met, zoals ik nu ook heb, een hoofdtelefoon. Op die manier kan ik het commentaar van de sportverslaggevers horen.”



Moeilijk te faciliteren

Volgens Jos Schaart van Stichting Naoberschap United is het verzorgen van een blindentribune niet zo makkelijk. "Het faciliteren van een blindentribune is best lastig. Als je kijkt naar alle apparatuur die we nodig hebben, dan zitten daar kosten aan. Zeker gezien de schaarste aan kaarten, is het lastig om zoiets te doen. We hopen dat het eraan zit te komen."



In totaal denkt hij drieduizend euro kwijt te zijn. “Je moet natuurlijk zendapparatuur hebben, je hebt headsets nodig en je hebt kastjes nodig om het geluid te ontvangen. Daaraan hangt ook een zendvergunning, want je bent eigenlijk aan het zenden. Bovendien hebben we een vrijwilliger nodig die het verslag doet, dus er komt best wat bij kijken.”



'We willen graag een plaatsje hebben'

Van dat geld kunnen voor tien blinden of slechtzienden en hun begeleiders plekken worden toegewezen. “Net zo goed als voor mindervaliden, de mensen in de rolstoelen, willen ook de blinden en de slechtzienden graag een plaatsje hebben. We kunnen niet zonder begeleiding, dan komen we het stadion niet eens in," legt Wolters uit. Als trouwe supporter doet hij altijd zijn best om bij de wedstrijd te zijn. Maar hij merkt ook de schaarste aan kaarten. "Daarom zijn we op zoek naar donateurs en sponsors om ons te ondersteunen."



Schaart vindt het ook echt nodig dat het stadion van FC Emmen aansluit. "Als ik kijk naar onze uitspraak dat we midden in in de maatschappij willen staan, dat we voor iedereen toegankelijk zijn, dan is het denk ik een heel mooi initiatief dat we ook het stadion openstellen voor mensen met een visuele beperking en dat we de blindentribune in het leven roepen. Een aantal bvo’s doen het al en wij zijn graag de volgende."



Belevenis

Bij de wedstrijd van gisteren mocht Jan Wolters bij hoge uitzondering naast de mindervaliden zitten vanwege een geblesseerde schouder die hij aan een val heeft overgehouden. “Als ik bij zo’n wedstrijd zoals hier alleen al de sfeer ervaar en ik de mensen om me heen met hun lawaai hoor, dan is dat een belevenis die ik thuis op de bank niet kan hebben. Dit is een sfeer die ik zeker niet wil missen.”



Donaties

De eerste donaties voor een blindentribune zijn via een aantal bedrijven al binnen, maar Schaart hoopt ook op een bijdrage van de gemeente Emmen of van de provincie. Wanneer de tribune gerealiseerd moet worden, weet hij nog niet. “Het liefst zo snel mogelijk, maar we zijn natuurlijk afhankelijk van het geld dat binnenkomt. Heel stiekem hoop ik dat we dat dit seizoen nog kunnen realiseren.”



Ook Wolters wil niet langer wachten. “Dit is zo’n belevenis, dit kunnen de mensen ons toch niet onthouden? Dus laat ons alsjeblieft op korte termijn een blindentribune krijgen bij FC Emmen. Het zou zo mooi zijn als ik met andere lotgenoten naast me van het voetbal kan genieten!"



Voor meer informatie over de actie kunt u terecht bij info@naoberschapunited.nl.