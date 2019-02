Basisdebutant Sven Braken: 4-0 bij rust was niet raar geweest

VOETBAL - Sven Braken maakte gistermiddag zijn basisdebuut in de hoofdmacht van FC Emmen. De van NEC gehuurde spits luisterde dat debuut ook nog eens op met een zijn eerste goal in Drentse dienst.

Braken tikte de bal in de 24e minuut rustig achter ADO-doelman Zwinkels na uitstekend voorbereidend werk van Caner Cavlan. "Het hoeft niet altijd hard he", lachte de spits. "Die 2-0 was illustrerend voor ons spel in de eerste helft. Hoog druk zetten en ADO geen kans geven om op te bouwen."Toch vond Braken dat Emmen voor rust het duel al op slot had moeten gooien. "Het was helemaal niet raar geweest als het na 45 minuten 4-0 had gestaan."Na tien minuten in de tweede helft ging de Limburger overigens met kramp van het veld. "Ik zat erdoor. Dat is niet gek hoor, want ik heb mijn laatste hele wedstrijd in december gespeeld. Aan de kant kreeg ik het gevoel dat we het helemaal uit handen gaven, maar gelukkig knalde Anco die bal geweldig in de kruising."