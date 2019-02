Deel dit artikel:













Brand bij afvalbedrijf Area in Emmen houdt brandweer uren bezig De brandweer zette bij het blussen van de wagen een hoogwerker in (foto: De Vries Media) Brandweerlieden proberen het vuur te blussen (foto: De Vries Media) De brandweer had enige tijd nodig om de brand onder controle te krijgen (foto: De Vries Media) Bij de brand ontstond veel rook (foto: De Vries Media)

Bij Area Reiniging aan de Columbusstraat in Emmen heeft vandaag in de vroege ochtend een brand gewoed.

Even na vier uur is er brand uitgebroken in loods waar veegwagens geparkeerd staan. Het vuur greep snel om zich heen. Rond half zes gaf de brandweer het sein brand meester.



Naastgelegen loodsen, waar vuilniswagens in stonden geparkeerd, bleven gespaard. Wel is er sprake van ernstige roetschade.



De oorzaak van de brand is niet bekend.