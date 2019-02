Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minder vuilniswagens in Emmen en Coevorden door brand bij Area Containers in Emmen en Coevorden worden vandaag mogelijk later geleegd door brand bij Area (archieffoto RTV Drenthe)

Door de brand in een loods van Area in Emmen afgelopen nacht, wordt vandaag het afval in Emmen en Coevorden later opgehaald.





Even na vier uur vanochtend brak er



Het afval in Hoogeveen wordt vandaag wel volgens schema opgehaald. De vuilniswagens voor deze plaats staan op een andere locatie.



Het is nog niet duidelijk of morgen al het afval op tijd kan worden opgehaald. Volgens het afvalbedrijf zullen niet alle containers voor 16.30 uur zijn geleegd. Het bedrijf vraagt inwoners met containers die niet geleegd zijn, ze langer aan de weg te laten staan.Even na vier uur vanochtend brak er brand uit in een loods van Area waar veegvoertuigen staan. Twee veegwagens raakten hierdoor ernstig beschadigd. In naastgelegen loodsen, waarin vuilniswagens staan, is sprake van ernstige roetschade en hangt een sterke brandlucht. Een aantal voertuigen in deze loodsen moet eerst worden schoongemaakt, voordat ze de weg op kunnen.Het afval in Hoogeveen wordt vandaag wel volgens schema opgehaald. De vuilniswagens voor deze plaats staan op een andere locatie.Het is nog niet duidelijk of morgen al het afval op tijd kan worden opgehaald.