Paradijsje Saskia van Goelst Meijer stap dichterbij: familie Pater wil droom uit laten komen

Duurzaam leven is het streven, maar kan prijzig zijn, aldus Charlotte. "Zelf hebben we al jaren gezocht naar een lapje grond voor die zelfstandige voedselvoorziening. Maar de grond is momenteel erg duur en viel daardoor buiten ons bereik." Het gezin woont straks in Zwartemeer tegen een betaalbare gebruikersvergoeding die zij betalen aan de stichting.

Binnenkort verschijnt er een bordje in de huidige voortuin van de familie Pater. "We halen het huis al leeg en zorgen dat alles klaar is voor de taxatie. We hebben er alle vertrouwen in dat we de woning snel van de hand kunnen doen." De overwaarde wordt in de renovatie van hun nieuwe stek in Zwartemeer gestoken. De familie staat bijna te trappelen van ongeduld om hun nieuwe huis te kunnen betrekken. "We hebben er gewoon zin in. Het kan ons niet snel genoeg gaan."