Man gewond bij mogelijke woningoverval in Drouwenerveen

Aan de Zuideind in Drouwenerveen is bij een vermoedelijke woningoverval gisteravond een 39-jarige man gewond geraakt. Bij de overval werd volgens de politie veel geweld gebruikt.

Het slachtoffer werd gewond achtergelaten en is later naar het ziekenhuis gebracht. In het huis was ook een minderjarig kind aanwezig. Dat bleef ongedeerd. Voor het kind is opvang geregeld.Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. De overvallers zijn gevlucht. Er is nog niemand aangehouden. De politie probeert uit te zoeken wat er precies in de woning is gebeurd en moet nog met het slachtoffer spreken.