Zeker 13 afvalbranden in vijf jaar tijd In 2018 brak brand uit bij een recyclingbedrijf in Nieuw-Dordrecht (foto: De Vries Media)

In ruim vijf jaar heeft Drenthe zeker 13 keer te maken gehad met brand bij een afvalverwerker of een recyclingbedrijf. De meeste branden waren in Wijster.









Afvalhopen vatten snel vlam door broei in de opgeslagen materialen. Berucht zijn matrassen en lithiumbatterijen. De Vereniging Afvalbedrijven stelde twee jaar geleden nog dat branden in de branche niet uit te bannen zijn. Maar brand kan wel worden tegengegaan door ruimte tussen afvalhopen te laten en door afval niet te lang op één plek te laten liggen.



Lees ook: Branden bij afvalverwerkers zijn niet te vermijden Afgelopen zaterdagnacht ging het opnieuw mis bij slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster. Het bedrijf brandde volledig af. De eigenaar wil zo snel mogelijk herbouwen.