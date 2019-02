Deel dit artikel:













Geen treinverkeer tussen Hoogeveen en Groningen dit weekend: Qbuzz zet snelbus in Qbuzz laat bussen rijden om treinen te vervangen (Foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er komende weekend geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. Qbuzz zet daarom snelbussen in tussen Hoogeveen, Veendam en Winschoten.

Reizigers tussen Hoogeveen en Winschoten hoeven door de inzet van de snelbussen niet via Groningen te reizen. Dit levert een tijdbesparing van een uur op.



In de snelbussen kunnen reizigers gebruik maken van de OV-chipkaart. Treinkaartjes zijn niet geldig.



Naast Qbuzz zet ook Arriva extra bussen in tussen de gestremde treinstations.