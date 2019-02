Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ziekenhuizen Assen en Emmen doen complexe zorg, Hoogeveen planbare ingrepen De ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda gaan complexe zorg doen en houden dag en nacht een spoedeisende hulp (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Ziekenhuiszorg in Drenthe wordt verder geconcentreerd. Assen en Emmen gaan de ingewikkelde ingrepen doen en behouden spoedeisende hulp. De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal doen alleen nog behandelingen op afspraak.

Dat staat in een rapport dat een kernteam van ziekenhuisbestuurders, medisch specialisten, huisartsen en zorgverzekeraars vanmiddag presenteert. Daarmee is het plan voor een centraal ziekenhuis bij Beilen definitief van de baan.



Basiszorg blijft in alle ziekenhuizen bestaan. Maar volgens het rapport was van tevoren al "vooral duidelijk dat het voortzetten van de complete spoedeisendehulpfaciliteiten op vier locaties in de regio niet haalbaar was".



'Groot deel zorg Hoogeveen behouden'

"In het plan van het kernteam blijft het overgrote deel van de zorg behouden in Hoogeveen en Stadskanaal", zo staat in het rapport. "Patiënten kunnen daar ook in de toekomst terecht voor poliklinische zorg, diagnostiek, dagbehandeling en kortdurende opnames op weekdagen. Voor niet-levensbedreigende spoedvragen kunnen patiënten overdag én in de avond, doordeweeks en in het weekend terecht bij een spoedpost."



's Nachts zijn die spoedposten gesloten en moeten patiënten naar Assen, Emmen of Meppel. Ook het Isala Ziekenhuis daar heeft een SEH, een afdeling voor Spoedeisende Hulp. Dat ziekenhuis was niet direct bij deze plannen betrokken.



Patiënten in Hoogeveen en Stadskanaal die na een geplande ingreep moeten blijven, kunnen nog wel overnachten. Voorwaarde is wel dat hun gezondheidssituatie niet te ernstig is.



Het Ziekenhuis Bethesda krijgt expertisecentra voor ouderenzorg en orthopedie en de zorg bij borstkanker wordt er verder uitgebreid. Stadskanaal krijgt als speerpunten botbreuken en ook ouderenzorg.



Aanrijtijden

In het plan wordt voldaan aan de eisen voor de aanrijtijden van ambulances. Binnen 15 minuten moet een ambulance aanwezig zijn en een patiënt moet binnen de norm 45 minuten in een ziekenhuis kunnen zijn.



De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Na de zomer moeten de eerste stappen worden gezet.



Het kernteam is gevormd door vertegenwoordigers van de Treant ziekenhuizen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis en de huisartsen. Voor het advies werd ook een extern bureau ingeschakeld.



Personeel

Met name de ziekenhuizen van Treant hebben het moeilijk. Ze draaien met verlies en hebben moeite om voldoende personeel aan te trekken. Daarnaast kan er steeds meer op medische gebied en zijn er ook steeds meer en hogere kwaliteitseisen voor de ziekenhuizen.



Het personeel van de ziekenhuizen is vanmorgen ingelicht.