'Geslachte reeën Zuidwolde zijn niet het werk van een stroper'

De karkassen, ingewanden en koppen die wandelaars de afgelopen week vonden van reeën bij natuurgebied het Zwarte Gat bij Zuidwolde, zijn niet het werk van een stroper.

Dat zegt een woordvoerder van de provincie Drenthe. "Het jachtseizoen is nu gaande. Jagers horen hun slachtafval terug te leggen in de natuur. Daar hoort ook de kop van het dier bij."Zondag werden de resten van een ree gevonden op de Zuiderweg tussen Kerkenveld en Zuidwolde. "Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de resten vlakbij een wandelpad worden neergelegd", zegt de woordvoerder. "Maar het gebeurt natuurlijk ook dat wandelaars van het pad afwijken."