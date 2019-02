Deel dit artikel:













Taakstraf voor mishandeling drie vrouwen op Rodermarkt Werkstraf voor mishandeling op Rodermarkt (foto: Pixabay)

“Ik schaam me kapot”, verklaarde een 25-jarige Harenaar vanochtend in de rechtbank in Assen. De man stond terecht voor het mishandelen van drie vrouwen tijdens de Rodermarkt in Roden en voor het beledigen van een portier van een uitgaansgelegenheid in Groningen.

De man was vorig jaar september samen met een vriend naar de Rodermarkt gegaan. Toen hij gebruik wilde maken van de wc, mishandelde hij de drie vrouwen. Zij waren naar de mannen-wc gegaan, omdat er een lange rij stond voor de vrouwen-wc’s.



"Eén van die vrouwen kwam op me af. Ik voelde me bedreigd. Ik had veel gedronken en schaam me kapot”, vertelde de Harenaar tegen de rechter. De vrouwen werden onder meer in hun gezicht geslagen. Een van hen werd ook bij haar keel gegrepen.



Belediging

Een paar maanden eerder had de man tijdens een stapavond in Groningen de portier van een uitgaansgelegenheid beledigd door hem onder meer ‘kut-buitenlander’ te noemen. Ook toen had de man veel drank op. De incidenten hebben de man naar eigen zeggen wakker geschud. Hij heeft uit zichzelf hulp gezocht en drinkt bijna niet meer.



Werkstraf

Voor de mishandelingen en het beledigen van de portier moet de man een werkstraf van 140 uur uitvoeren waarvan 20 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij een van de slachtoffers een schadevergoeding van bijna 270 euro betalen