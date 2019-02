Sportcast #26: We worden moe van Jan 'Zwammers'

In deze Sportcast blikken Niels Dijkhuizen, Dink Binnendijk en René Posthuma terug op de 3-2 overwinning van FC Emmen. Het werd, opnieuw, onnodig spannend in een thuiswedstrijd, maar dit keer bleven de punten wel in Emmen. Verder wordt het panel moe van Jan Lammers. Binnendijk noemt de beoogd sportief directeur van de Dutch Grand Prix Zandvoort zelfs een zwammer. Hij misbruikt zijn naam en samen met de prins maakt hij zich belachelijk. Verder aandacht voor DOS'46, Kjeld Nuis en Christiaan Varenhorst.

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)
Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)
René Posthuma