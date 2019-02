Deel dit artikel:













Twee automobilisten botsten in Darp; omstanders vast in de berm De auto's botsten op de Johannes Postweg in Darp (foto: Persbureau Meter) Omstanders kwamen met hun auto's vast te zitten in de berm (foto: De Vries Media)

Twee auto's zijn vanmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Johannes Postweg in Darp.

Volgens een omstander is er één persoon naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse.



Omstanders parkeerden hun auto's in de berm, om de slachtoffers te helpen. Hierbij kwam een aantal auto's vast te zitten. Het leger helpt om de voertuigen weer los te krijgen.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.