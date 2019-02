OM komt met strafeis tegen verdachten Chinese horecafraude

Het Openbaar Ministerie maakt vandaag de straffen bekend die het gaat eisen tegen zeven verdachten in de Ni Hao-zaak. Het gaat om zeven familieleden en twee besloten vennootschappen van de Chinese horecaonderneming Ni Hao.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) deed in september 2011 invallen in twee restaurants van Ni Hao in Groningen en in het hoofdkantoor in Tynaarlo. Er was het vermoeden dat vanaf 2006 binnen de onderneming werd gefraudeerd.Rechercheurs hadden bijvoorbeeld meer gasten binnen de restaurants geteld dan in de boeken stond vermeld. Rechercheurs aten ook zelf in deze restaurants en de bonnen vonden zij niet in het kassasysteem terug.De officier van justitie vertelde vorige week op zitting dat er ‘sjoemelsoftware’ was gevonden op het kassasysteem en de computers binnen het horecabedrijf. Dat software bestond uit een bestandje, vermomd als het spelletje ‘Tetris’. Dat bestand maakte bepaalde bonnen onzichtbaar binnen het systeem.Op de zittingsdagen van vorige week werden de rechters niet veel wijzer van de verdachten. Die beriepen zich vooral op hun zwijgrecht. De FIOD vond tijdens de invallen 950.000 euro aan contant geld. Dit geld was grotendeels geschonken door familieleden, legden de advocaten namens de verdachten uit. Voor een bruiloft in China zou naar oud gebruik grif geld zijn geschonken. Gasten hadden in totaal 170.000 euro gegeven. Grootouders verblijdden hun kleinkinderen met een ton.De zaak draait om belastingfraude, fraude met omzet- en vennootschapsbelasting en witwassen.