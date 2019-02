Vanavond duidelijkheid voor inwoners van Roden over verzakte huizen

De bewoners van twee huizen in Roden wonen sinds september in een vakantiewoning bij Norg. Waarom? Omdat hij hun huizen onbewoonbaar werden verklaard. Ze krijgen vanavond antwoord op de vraag hoe dat kon gebeuren.

Adviesbureau CRUX deed onderzoek naar de verzakkingen en licht vanavond de bevindingen toe. Het bureau deed onder andere onderzoek naar of de verzakking is ontstaan door de droogte van afgelopen zomer of door grondwerkzaamheden in de omgeving van de afgelopen jaren.Naast de twee huizen aan de Oudgenoegstraat die onbewoonbaar werden verklaard, liepen ook zes andere huizen forse schade op. Tweehonderd andere woningen zitten in de gevarenzone. De gemeente ontving al tientallen schademeldingen en werd net zo vaak aansprakelijk gesteld.Niet alleen huizen in de wijk Middenveld, waaruit de gemeente Noordenveld tot nu toe de meeste schademeldingen ontving, blijken verzakt. De gemeente ontving ook meldingen uit omliggende wijken, zoals Roderveld. In december verhuisden twee huurders naar een hotel omdat hun huis te onveilig voelde.