Massale vechtpartij bij jeugdsoos Hooghalen Bij de jeugdsoos vond een grote vechtpartij plaats (Foto: RTV Drenthe)

In de jeugdsoos in Hooghalen heeft afgelopen weekend een massale vechtpartij plaatsgevonden. Dat gebeurde zaterdagnacht aan de Hoofdstraat in het dorp.

De woordvoerder van de politie meldt dat een groep van tien tot vijftien mannen de jeugdsoos binnengingen en meerdere bezoekers hebben mishandeld.



Daders weg

''Toen agenten arriveerden waren de daders al vertrokken'', meldt de politie. Of er gewonden zijn gevallen kan de politie niet zeggen. ''We hebben nog weinig informatie. Wel hebben meerdere mensen aangifte gedaan en worden er nog aangiftes opgenomen.''



Het motief van de groep is nog onduidelijk. Getuigen of mensen met camerabeelden wordt gevraagd zich te melden.



'Ruzie om drugs'

Getuigen laten weten dat er wel degelijk gewonden zijn gevallen. Er zou een ruzie zijn ontstaan tussen jongeren uit Hooghalen en jongeren van buiten het dorp toen laatstgenoemden drugs gebruikten in de soos. Dat is niet toegestaan volgens de huisregels.



Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. Er gaan verschillende verhalen rond. Na de ruzie werd de groep volwassen mannen opgetrommeld, die de soos binnendrongen.



De politiewoordvoerder kan nog niets zeggen over eventuele acties. ''We wachten ook de tips en informatie af en kijken dan of er actie wordt ondernomen.''