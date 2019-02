Tienerpooier Ruinerwold staat vandaag voor de rechter

De rechtbank in Zwolle buigt zich vandaag over de zaak van een 48-jarige man die seks aanbood met een 16-jarig meisje op een parkeerplaats bij Ruinerwold.

De verdachte werkte tot zijn aanhouding in een tbs-kliniek, waar hij trainingen gaf aan cliënten. Hij werd afgelopen zomer aangehouden, nadat een voorbijganger de politie had gebeld. De 48-jarige Steenwijker zou op een zaterdagmiddag in juli voorbijgangers hebben aangesproken met de vraag of zij tegen betaling seks wilden met de tiener.Het meisje zat tijdens de aanhouding nog bij de man in de auto. In de wagen lagen ook condooms en andere seksattributen. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man het meisje meerdere keren heeft misbruikt en seks met haar heeft gehad.De Steenwijker werkte niet mee aan het onderzoek naar zijn iPhone en iPad. De politie wist de apparatuur te kraken en ontdekte kinderporno. Ook werd duidelijk dat de verdachte seksafspraken aan het regelen was, onder andere op de dag dat hij werd aangehouden. Zo waren er afspraken voor triootjes.Het 16-jarige slachtoffer heeft direct hulp gekregen. De politie deed later een passantenonderzoek op de parkeerplaatsen langs de N375, maar dat leverde niets op.