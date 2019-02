'De toekomst van Bethesda ziet er slecht uit'

Ronduit negatief, dat is de reactie van de Denktank Bethesda op het toekomstplan voor de ziekenhuizen in Drenthe en Oost Groningen. Het vandaag gepresenteerde rapport is volgens voorzitter Geert Metselaar slecht voor Bethesda en slecht voor Treant.

De Denktank Bethesda is een paar jaar geleden opgericht na massale protesten in Hoogeveen tegen het beleid van de Treant Zorggroep.Treant had personele en financiële problemen en wist geen voordeel te halen uit de fusie tussen het Scheperziekenhuis in Emmen, het Bethesda in Hoogeveen en het Refaja in Stadskanaal. Daarom wilde Treant de intensive care in Hoogeveen sluiten en toen dat ook nog eens gebeurde, brak een storm van protest uit..Er kwam weer hoop, nadat Treant door de politiek en de zorgverzekeraars op het matje geroepen werd. Maar het nieuwe plan, waarin de situatie in heel Drenthe is geanalyseerd door Treant, het Wilhelminaziekenhuis Assen en het Ommelander Ziekenhuis Groningen, biedt Hoogeveen weinig hoop, vindt de Denktank.Metselaar vindt dat Treant er te gemakkelijk over denkt dat patiënten die in Hoogeveen niet terecht kunnen, wel in voldoende mate naar het ziekenhuis in Emmen gaan. "Met name het weghalen van de spoedeisende hulp (SEH) betekent dat het wegvloeien van klanten nog eens een keer wordt versterkt. Dus hoe hebben ze het kunnen verzinnen."De SEH zal in Hoogeveen in de nabije toekomst alleen nog overdag en 's avonds open zijn. 's Nachts is de SEH gesloten. Ook overnachten in het ziekenhuis kan alleen nog maar op doordeweekse dagen. Metselaar: "Men biedt aan dat je een paar dagen mag blijven in het ziekenhuis als het onderdeel is van de planbare zorg. Nou, breng mij dan maar direct naar Assen, Meppel of Zwolle."Volgens Metselaar ziet de toekomst van Treant er slecht uit met dit plan. "Het weglekken van klanten is voor hen de grootste bedreiging." Metselaar denkt dat er van Bethesda uiteindelijk niet veel over blijft. "Het zal een beetje doorgaan, totdat Treant een nieuwe keuze moet maken omdat ze het financieel niet meer kunnen bolwerken. Maar eigenlijk zeg ik: Bethesda is schluss."Het vertrouwen in het ziekenhuisplan is ver te zoeken bij Metselaar. "Ze propageren nu dat ze van ouderengeneeskunde een steunpunt in Hoogeveen maken. Dat zeiden ze drie jaar geleden ook, maar het is er niet. Oogheelkunde is er niet meer. Kindergeneeskunde is er niet meer. Het niet versterken van de flanken (van de ziekenhuisgroep red.) betekent dat me afvraag wie dit nou heeft bedacht."