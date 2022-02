Lijst van Hien doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen Hoogeveen

Lijst van Hien zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Hoogeveen. De fractievoorzitter doet een stap terug en wil bijkomen van een intensieve periode in de raad. Daarom kiest ze ervoor om na de huidige raadsperiode te stoppen.

In april 2021 was van Hien nog fractievoorzitter van GroenLinks. Niet veel later ging ze verder onder de naam 'Lijst van Hien' en nam ze haar zetel mee. Volgens haar was de stroeve samenwerking met Groenlinks destijds de reden voor de breuk.