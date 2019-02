Deel dit artikel:













Vrouw gewond na vechtpartij winkelcentrum Citadel Assen [update] Bij de vechtpartij waren twee mannen betrokken (Foto: Persbureau Meter) De vrouw moest met haar verwondingen naar het ziekenhuis (Foto: Persbureau Meter)

Bij een vechtpartij bij winkelcentrum Citadel aan het Kroonwerk in Assen is vanmiddag een oudere vrouw gewond geraakt.

Twee mannen kregen volgens omstanders ruzie en gingen met elkaar op de vuist. Een van de twee liep daarbij een hoofdwond op en vluchtte een drogist in.



Verkeerde plek, verkeerde tijd

De vrouw was op dat moment aan het winkelen in de drogist en werd door de vluchtende man omver geduwd. Volgens haar dochter viel ze hard met haar hoofd op de grond en liep daarbij hoofdletsel op.



De vrouw raakte dusdanig gewond dat ze met haar verwondingen naar het ziekenhuis moest. Daar moet ze in ieder geval vannacht nog blijven. Haar dochter overweegt aangifte te doen.



Er is niet bekend of de mannen door de politie aangehouden zijn.



Eerder meldde RTV Drenthe dat de vrouw de ruzie probeerde te sussen. Dat bleek niet waar.