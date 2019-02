'Drenthe kan meer banen creëren na stopzetten gaswinning'

Een zak met 152 miljoen euro had minister Erik Wiebes van Economische Zaken vandaag niet mee, maar hij is wel enthousiast over het Banenplan Drenthe 4.0.

Het plan werd vandaag aangeboden aan minister Wiebes op het EMMTEC-terrein in Emmen, de grootste aardgasverbruiker van de provincie.In het plan staat hoe de zevenduizend banen die verdwijnen door het dichtdraaien van de gaskraan, kunnen worden vervangen door nieuw werk. En dat levert volgens minister Wiebes meer banen op dan er verdwijnen. Wiebes wil aan de slag en als er geld nodig is, komt dat er.Door het stopzetten van de gaswinning verdwijnen er banen bij de NAM, onderhoudsbedrijven en toeleveranciers . De plannenmakers willen nieuwe banen creëren in de winning van duurzame schone energie. Daarvoor zijn vier dingen nodig:- Het ombouwen van de huidige gasinfrastructuur;- Een kennisinstituut over de ondergrond en aardwarmte;- Praktijkgericht technisch onderwijs;- Het sluiten van kringlopen van energie en grondstoffen.Zo ligt Nederland vol met leidingen van de NAM en de Gasunie. die kunnen hergebruikt worden voor bijvoorbeeld groen gas, waterstof of aardwarmte. Daarnaast heeft de NAM kennis van de ondergrond.Netbeheerder Rendo laat al groen gas mengen met het huidige aardgas. “Daar kunnen we op een mooie zomerdag al een stad als Hoogeveen mee van groen gas voorzien. De komende jaren moet het aandeel groen gas groeien tot vijfentwintig procent . Ook kunnen we het gasnetwerk gaan gebruiken voor waterstof”, zegt RENDO-directeur Eddy Veenstra. I n Hoogeveen komt er een proefwijk . Als dat slaagt, is het makkelijk uit te rollen naar andere wijken.Maar er zijn ook mensen nodig die het werk kunnen doen en veel jongeren staan niet te popelen om de techniek in te gaan. “Daarom doe ik een dringend beroep op Drentse jongeren om dat wél te doen. De energietransitie is niet alleen leuk, je gaat er vrijwel zeker een goede baan in vinden. Als we meer jongeren kunnen verleiden de bèta-kant op te gaan, dan hebben we een eerste stap gezet”, denkt Wiebes.Hij vindt de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Drenthe College, Albert Bruins Slot, aan zijn kant. Die wil voor de energietransitie meer samenwerking tussen het hbo en het mbo.Aan een deel van het plan wordt al gewerkt. Zo ligt aan de rand van Emmen de oude gaszuiveringsinstallatie van de NAM. Hier wordt geen zuur aardgas meer gezuiverd. “Op het 38 hectare grote terrein willen we een regionaal energiecentrum bouwen voor transport en ook duurzame energie gaan opwekken: zon, groen gas, wind, aardwarmte en waterstof", zegt adjunct directeur Ante Frens van de NAM.Vervoerder Qbuzz kan er volgens hem waterstof komen tanken en alle ondergrondse infrastructuur kan opnieuw ingezet worden. "En we willen een fieldlab voor het onderwijs erbij", zegt Frens.Tussen de GZI-locatie en het EMMTEC-terrein moeten diverse leidingen komen. “In eerste instantie nog om geïmporteerd hoogcalorisch aardgas aan te voeren ter vervanging van het Groningse gas, maar uiteindelijk moet er in 2050 helemaal geen aardgas meer binnenkomen. Alleen groen biogas is bijvoorbeeld nog welkom", zegt EMMTEC-directeur Hendrik van der Ploeg.Maar, zegt Van der Ploeg, dat wordt nog een hele opgave. Met name door energieslurpende bedrijven als DSM en Teijn Aramid: met 110 miljoen kuub de grootste Drentse gasverbruiker.