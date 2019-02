Straatstenen in vernieuwde Oudestraat 'Assen onwaardig'

De straatstenen van de vernieuwde Oudestraat in Assen moeten eruit. Ze zijn Assen onwaardig, vinden de VVD en winkeliers. De VVD wil er daarom een proefstraat van maken met nieuwe strakke tegels, wat als voorbeeld kan dienen voor de hele binnenstad.

"Winkelgevels zijn aangepakt, er hangt nieuwe straatverlichting, lantaarns zijn eruit, muurtjes zijn gesloopt en er zijn nieuwe zitbankjes gekomen. Maar doordat er nog niks aan de bestrating is gedaan, kun je wel spreken van een vlag op een modderschuit", vindt VVD-raadslid Bert Homan. "Het kan zoveel mooier.""De stenen zijn een rommeltje. Je moet oppassen waar je loopt vanwege alle hobbels en kuilen, veel stenen zijn kapot en er ligt zo'n rare goot in het midden. Als je met een rolstoel vanuit de winkel komt knal je zo, doordat het zo scheef afloopt, direct naar het midden toe", moppert Homan.De VVD'er heeft ontdekt dat de straat een grote bron van ergernis is, zowel bij het winkelend publiek met rollators, rolstoelen of kinderbuggy's, als bij de winkeliers."Dit is aan aanfluiting", zegt sportzaak-eigenaar Harold van Leeuwen. Wat hem betreft gaan alle stenen er uit en komt er zo snel mogelijk wat anders in te liggen. "Liever vandaag dan morgen." Volgens Anouk Driebergen van kledingwinkel Outfit moet er heel snel een strakke straat in, "want nu is het een rommelpotje."De Asser gemeenteraad beslist deze week over de investering van een half miljoen voor verbetering van de openbare ruimte in de binnenstad. Het gaat dan om vervanging van openbare verlichting, meer groen, aanleg van speel- en ontmoetingsplekken en betere bewegwijzering voor voetgangers. Maar over vervanging van alle straatstenen in de winkelstraten wordt niet gerept.Volgens de VVD een gemiste kans. "We willen toch een aantrekkelijkere binnenstad, waar het publiek graag komt om fijn te winkelen en een terrasje te pakken. Doe dan ook iets aan die lelijke stratenstenen met die rare goten. En ook al is er nu nog geen vervangingsinvestering voor geregeld; als er een goed plan is, kan de raad er altijd geld voor uittrekken."Idee van de VVD is om op korte termijn een proefstraat te maken van de Oudestraat, omdat deze winkelstraat als eerste met de centrumvernieuwing is begonnen. "Winkeliers hebben er met zijn allen de schouders onder gezet. Maar er is nog één grote wens over en dat is een nieuwe strakke straat er in", aldus Homan.Hij wil er het liefst zo snel mogelijk aan de slag, om niet nog meer tijd te verliezen bij de aanpak van de binnenstad. "Dus kies met de winkeliers een mooie passende steen of straattegel uit, voor mijn part in verschillende kleuren, en kijk wat vervolgens het beste bevalt. Dat rollen we dat uit in de hele binnenstad", besluit het VVD-raadslid.