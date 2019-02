Kritische reacties op plan ziekenhuiszorg Drenthe

De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal gaan alleen nog behandelingen doen op afspraak. Dat bleek vandaag uit een rapport dat een kernteam van ziekenhuisbestuurders, medisch specialisten, huisartsen en zorgverzekeraars vandaag presenteerde.

De partijen aan tafel zijn tevreden met het plan , maar anderen zijn kritisch. Zo reageren de partijen die niet aan tafel zaten:CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen gaat Kamervragen stellen naar aanleiding van de presentatie van het rapport vandaag. Zo vraagt ze aan de Minister voor Medische Zorg of het RIVM een bereikbaarheidsanalyse SEH's kan uitvoeren. Dit is een analyse waarbij er wordt gekeken hoe snel iemand op een spoedeisende hulp kan zijn. De norm is dat iemand binnen 45 minuten op een SEH moet kunnen zijn.Daarnaast wil Mulder weten of de aanrijtijd van ambulances in Oost-Groningen en Drenthe oploopt naar 14 tot 17 minuten. Ook vraagt Mulder op welke wijze de ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda anders ingericht worden om grotere aantallen patiënten op te kunnen vangen.''Het is belangrijk dat in Drenthe complexe zorg kan worden geboden. Ik denk dat het goede nieuws voor Hoogeveen en Stadskanaal is dat de ziekenhuizen in ieder geval open kunnen blijven.'' Van Loenen is vooral benieuwd naar de uitwerking van de spoedeisende hulp. ''Heel veel dingen moeten nog verder worden uitgewerkt. Belangrijk is dat de ambulancedienst er klaar voor is. Als patiëntenstromen van de ene naar de andere plaats gaan, dan moet je wel voldoende ambulances hebben''.Een ander punt waar Van Loenen kritisch op is, is de toekomst van de huisartsenzorg. Vooral omdat er meer zorg naar de huisartsen gaat. ''De toekomst van de ziekenhuiszorg wordt wel helder, maar hoe ziet dat er voor de huisartsenzorg uit? Als je patiënten ergens anders worden behandeld of van een diagnose worden voorzien, dan moeten er wel voldoende en kwalitatief goede huisartsen zijn.''Volgens van Loenen mist dat in het rapport en daar heeft hij zorgen over. Zo moet er volgens hem nadrukkelijker naar de samenhang met andere vormen van zorg, zoals de huisartsenzorg, gekeken worden. ''Ik begrijp dat daar door de kerngroep de komende maanden de tijd voor wordt genomen.''Wethouder Erwin Slomp van de gemeente Hoogeveen kreeg het rapport vandaag ook onder ogen. Zijn eerste reactie: ''Teleurstellend, omdat we weer wat verliezen. We verliezen zorg voor onze inwoners.'' Maar aan de andere kant is Slomp nog wel positief. ''Ik ben blij dat de ziekenhuiszorg blijft bestaan in deze vorm en dat het niet wegvalt, zoals je in de polder ziet gebeuren.''Over de maatregelen voor de spoedeisende hulp is Slomp niet tevreden. ''Een aantal dingen verdwijnt daarvan. Dan mag het geen spoedeisende hulp meer heten. Wat ons vanochtend is gezegd, is dat tachtig procent van de zorg blijft bestaan in Hoogeveen.'' De acute zorg gaat ergens anders naartoe en dat vindt de wethouder jammer. ''We willen hier gewoon een volwaardig ziekenhuis zijn, maar dat breekt langzamerhand wel af.''Waar Slomp eerder nog strijdbaar was, denkt hij nu vooral mee. ''De rapporten worden gesteund door de zorgverzekeraars, Treant en de Huisartsenzorg Drenthe. Zij staan allemaal achter dit rapport. Wij hebben hard gestreden, maar dat heeft niets teweeg gebracht. Volgens mij moeten we nu maar meedenken en zien hoeveel zorg we hier nog kunnen houden.''Een paar jaar geleden werd de Dentank Bethesda opgericht, na massale protesten in Hoogeveen tegen het beleid van Treant Zorggroep. De reactie vanuit de De Denktank is ronduit negatief. Volgens voorzitter Geert Metselaar is het gepresenteerde rapport slecht voor Bethesda en slecht voor Treant.Metselaar vindt dat Treant er te gemakkelijk over denkt dat patiënten die in Hoogeveen niet terecht kunnen, wel in voldoende mate naar het ziekenhuis in Emmen gaan. Zo spreekt Metselaar over het wegvloeien van klanten. Lees hier de uitgebreide reactie van Denktank Bethesda.