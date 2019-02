Lefier onderzoekt balkons in Emmen op gevaarlijke gebreken

Woningcorporatie Lefier gaat balkons van appartementen in Emmen onderzoeken, na het instorten van een balkon in de stad Groningen afgelopen jaar.

Naast de balkons van huizen in Emmen onderzoekt de woningcorporatie ook balkons in de stad Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Foxhol en Stadskanaal. In totaal worden ruim 1.300 balkons gecontroleerd.Het gaat om hangende balkons van flats en appartementencomplexen die tussen 1950 en 1970 zijn gebouwd. Gespecialiseerde bureaus gaan de balkons bekijken."De balkons worden allemaal sowieso 'op zicht' geïnspecteerd op gebreken. Daarnaast wordt steekproefsgewijs tien procent van deze balkons nader onderzocht. Hierbij worden sleuven gemaakt in de betonvloer om de staat van het betonijzer te controleren en het zoutgehalte te meten", meldt Lefier.De onderzoeken moeten voor de zomer zijn afgerond. Lefier neemt meteen maatregelen als dat nodig blijkt te zijn.Aanleiding voor het onderzoek is een incident met een ingestort balkon in Groningen. In die stad ging het in juli afgelopen jaar mis: een balkon viel van een appartement op de tweede etage, doordat het betonijzer was doorgeroest.Drie flats zijn daarna meteen door Lefier onderzocht. Inmiddels is duidelijk dat 153 balkons moeten worden versterkt.